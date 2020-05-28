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النمر يحذر من خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

Time منذ ساعة
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النمر يحذر من خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي

الرياض (صدى):
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأبدى استيائه مما شاهده اليوم من عدم التزام الناس بالتباعد الإجتماعي ولبس الكمام، مؤكدًا أن بعض الدول شهدت موجة ثانية من الوباء أقوى وأشد من الموجة الأولى.

ونصح بالاستمتاع بفك الحظر الجزئي ورجوع الحياة العملية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ولبس الكمام، مقترحًا على الجهات المسؤولة بتطبيق الغرامات وإغلاق المطاعم أو المكان الذي يتجمع فيه الناس لفترة محدودة اذا كان المطعم أو المكان لا يلتزم بتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك لكي تلتزم المطاعم وهذه الأماكن بتنظيم الزبائن أثناء الطلبات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بغير وحدة المجموع تلك، لا إعمال مغناطيسي
ابو محمد 😎
مبارك بإذن الله ، وباالرفاء والبنين .. آمين ..
البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه
د محمد ماجد بخش
في الذرات ومجموعها هناك مجموعين كذلك ومركز ممثل لهما وبهما
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين .. آمين ..

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