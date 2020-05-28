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بالفيديو.. إغلاق مطعم لم يراع قواعد التباعد الاجتماعي

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. إغلاق مطعم لم يراع قواعد التباعد الاجتماعي

علي القحطاني (صدى):
أغلقت بلدية النسيم، اليوم الخميس، مطعمًا لم يلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو، الازدحام الشديد على المطعم دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه
د محمد ماجد بخش
في الذرات ومجموعها هناك مجموعين كذلك ومركز ممثل لهما وبهما
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
هذا نموذج يمثل فقط وحدة ثقل مركز ذرة عنصر ممثل
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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