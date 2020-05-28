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قائمة الأغذية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها

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قائمة الأغذية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها.

وأوضحت القائمة المُعلنة، أنه سيتم رفع الرسوم على بعض الأغذية اعتبارا من 10 يونيو المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

كما بيّنت أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

وسيتم رفع الرسوم على الأسماك بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها بنسبة من 5% إلى 10%، وبعض أنواع الأجبان من 5% إلى 6%، وبعض أنواع الخضروات إلى 15% .

 

 

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه
د محمد ماجد بخش
في الذرات ومجموعها هناك مجموعين كذلك ومركز ممثل لهما وبهما
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
هذا نموذج يمثل فقط وحدة ثقل مركز ذرة عنصر ممثل
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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