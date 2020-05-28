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سامي الجابر يتفاعل مع مقترح متحدث النصر

Time منذ ساعة
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سامي الجابر يتفاعل مع مقترح متحدث النصر

نواف السالم (صدى):
تفاعل سامي الجابر نجم نادي الهلال السابق، مع المقترح الذى طرحه سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر.

وكان الجابر قد طرح سؤالا حول الثلاثة قوانين التى تحتاج لتعديل أو إضافة أو إلغاء لجعل كرة القدم تكون أكثر متعة.

واقترح "الصرامي" تعديل ما يتعلق بمادة التسلل off_side ، من خلال إعطاء المهاجم الأفضلية وتحويل اللعبة المشكوك فيها لصالحه لزيادة اللعب الهجومي بدلًا من إلغاء الكثير من الأهداف بسبب وجود المهاجم متسللًا لمجرد وجود جزء من جسده متقدمًا عن المدافع.

وتفاعل الجابر مع ما طرحه الصرامي ورد عليه وكتب :“نورت المنشن حبيبي أبو فهد كل عام وأنت بخير يا صديقي”.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه
د محمد ماجد بخش
في الذرات ومجموعها هناك مجموعين كذلك ومركز ممثل لهما وبهما
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
هذا نموذج يمثل فقط وحدة ثقل مركز ذرة عنصر ممثل
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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