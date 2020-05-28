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بالفيديو.. سبب تسمية معركة الحفائر بهذا الاسم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سبب تسمية معركة الحفائر بهذا الاسم

نايف السالم (صدى):
سميت معركة الحفائر  بهذا الاسم نسبة إلى الآبار المائية التي وقعت المعركة بجوارها، وكان يقود الدولة الإدريسية الإمام محمد الإدريسي.

وأدركت الدولة العثمانية مدى خطورة تحركاته على سيادتهم داخل عسير وجازان وما قد يترتب عليها نتائج سلبية تضر بمصالحهم.

وأرسلت الدولة العثمانية حملة يقودها محمد راغب باشا بهدف عرض مفاوضات للاتفاق مع الإدريسي؛ وكانوا يأملون أن يخضع الإدريسي لتلك الحملة ويقبل التفاوض.

وطرد أهالي جازان وعسير الأتراك من الدولة السعودية، حيث  اهتمت الحكومة التركية في تلك الفترة بجمع الأموال والضرائب.

وانتشر القتل وسفك الدماء والثأر  في جازان، بينما كان الحاكم التركي في قلعة صبيا بجازان قابعا في القلعة لا يحرك ساكنا ولم يتمكن من درء الفوضى صبيا.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
احسنت الجواب .... جاءت احاديث صحيحه بالوعيد الشديد لم يرسم ذوات الارواح ولو كانت بعوضه
د محمد ماجد بخش
في الذرات ومجموعها هناك مجموعين كذلك ومركز ممثل لهما وبهما
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء يارب العالمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
هذا نموذج يمثل فقط وحدة ثقل مركز ذرة عنصر ممثل
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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