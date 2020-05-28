واشنطن تحدد 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي داعشي

وكالات (صدى):
حدّدت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي الداعشي محمد خضر موسي رمضان.
وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن القيادي الداعشي من مواليد الأردن وأحد أقدم مسؤولي الإعلام في داعش ويشرف على العمليات الإعلامية اليومية للتنظيم.
وأضاف أنه "وزير إعلام التنظيم المتطرف" وقد لعب دورًا رئيسيًا في عمليات الدعاية والتجنيد والتحريض التي يقوم بها داعش، بالإضافة إلى إشرافه على إعداد وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو الدعائية والمنشورات والمنصات عبر الإنترنت التي تضمنت مشاهد وحشية وقاسية للتعذيب والإعدام الجماعي للمدنيين الأبرياء.