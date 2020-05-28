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قرار شجاع من البروفيسور سامية العمودي بعد إصابتها بالسرطان مرتين

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قرار شجاع من البروفيسور سامية العمودي بعد إصابتها بالسرطان مرتين

الرياض (صدى):
تلقت البروفيسور الدكتورة سامية العمودي، دعمًا كبيرًا من المتابعين فور إعلانها أنها لن تخرج من المنزل رغم رفع القيود وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًا.

وقالت سامية العمودي: " عمري قارب 65، متعافية من السرطان مرتين، مصابة بالسكر والضغط وأستعمل الإنسولين، ومنذ بداية جائحة كورونا لم أخرج وليست عندي نية للخروج الأيام القادمة حتى تتضح الصورة. نعم، مناعتي ضعيفة وأدعو أصحاب الأمراض المزمنة مثلي للبقاء في البيت من أجلنا وأهلنا. ومن خاف سلم " .

وأشاد الكثيرون بقرار "العمودي" ، مؤكدين على وجوب الالتزام الطوعي لمن يريد المحافظة على صحته خصوصًا من يعانون من الأمراض.

يذكر أن سامية العامودي هي استشارية توليد وأمراض نسائية، وأستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ورئيسة مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في سرطان الثدي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع حماري
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس ماكان مجلسهم ببيوتهم إلا الخوف من الغرامة بس قسم باالله الي صار اليوم حتى الغنم لافكيت لها الشبك ماسوت كذا
ابو محمد 😎
صدقت اخوي ، صح لسانك ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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