نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين

Time منذ 21 دقيقة
Views 1305
وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة قامت بإجراءات احترازية مهمة للغاية في المساجد.

وأشار "آل الشيخ"، إلى أنه تم التوجيه بعدم قدوم كبار السن والأطفال إلى المساجد، فيما سيتم الإبقاء على تعليق الدروس.

وأضاف لـ "العربية"، أنه يجب على المصلين جلب سجاداتهم الخاصة إلى المساجد، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مسافة مترين بين كل مصل وآخر.

وتابع أنه تم تنفيذ إجراءات وقائية لضمان عودة آمنة للمصلين، منبهًا على ضرورة وضع الكمامة وغسيل اليدين قبل الذهاب إلى المساجد.

من جانبها، أوصت وزارة الشؤون الإسلامية، بغسل اليدين جيدًا أو استعمال المعقمات قبل وبعد الحضور إلى المسجد.

اقرأ أيضًا:

"الشؤون الإسلامية" توصي المُصلين بـ 10 إجراءات قبل القدوم إلى المسجد

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع حماري
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس ماكان مجلسهم ببيوتهم إلا الخوف من الغرامة بس قسم باالله الي صار اليوم حتى الغنم لافكيت لها الشبك ماسوت كذا
ابو محمد 😎
صدقت اخوي ، صح لسانك ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

أخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة هروب الحوثيين من ضربات القوات المسلحة اليمنية
بالفيديو.. لحظة هروب الحوثيين من ضربات القوات المسلحة اليمنية
Time منذ 10 دقائق Views 1230
الأرصاد تعلن انخفاض نسبة التلوث في المملكة
الأرصاد تعلن انخفاض نسبة التلوث في المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1218
«سدافكو» تُعلن عن وظائف شاغرة
«سدافكو» تُعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 15 دقيقة Views 1248
وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين
وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين
Time منذ 21 دقيقة Views 1305
نبيل شعيل: «هذه الأزمة شلختنا»
نبيل شعيل: «هذه الأزمة شلختنا»
Time منذ 23 دقيقة Views 1137
ترامب مغردًا : اليوم سيكون يوم تاريخي في مواقع التواصل الاجتماعي
ترامب مغردًا : اليوم سيكون يوم تاريخي في مواقع التواصل الاجتماعي
Time منذ 23 دقيقة Views 1412
قرار شجاع من البروفيسور سامية العمودي بعد إصابتها بالسرطان مرتين
قرار شجاع من البروفيسور سامية العمودي بعد إصابتها بالسرطان مرتين
Time منذ 29 دقيقة Views 1793
حقوق المرأة العاملة غير المسلمة إذا توفي زوجها
حقوق المرأة العاملة غير المسلمة إذا توفي زوجها
Time منذ 34 دقيقة Views 1496
تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة
تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة
Time منذ 35 دقيقة Views 1277
فتاة تكتشف حملها للمرة الأولى قبل الولادة بساعتين
فتاة تكتشف حملها للمرة الأولى قبل الولادة بساعتين
Time منذ 39 دقيقة Views 501