وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين

الرياض (صدى):
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة قامت بإجراءات احترازية مهمة للغاية في المساجد.
وأشار "آل الشيخ"، إلى أنه تم التوجيه بعدم قدوم كبار السن والأطفال إلى المساجد، فيما سيتم الإبقاء على تعليق الدروس.
وأضاف لـ "العربية"، أنه يجب على المصلين جلب سجاداتهم الخاصة إلى المساجد، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مسافة مترين بين كل مصل وآخر.
وتابع أنه تم تنفيذ إجراءات وقائية لضمان عودة آمنة للمصلين، منبهًا على ضرورة وضع الكمامة وغسيل اليدين قبل الذهاب إلى المساجد.
من جانبها، أوصت وزارة الشؤون الإسلامية، بغسل اليدين جيدًا أو استعمال المعقمات قبل وبعد الحضور إلى المسجد.
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