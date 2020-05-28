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تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة

Time منذ 35 دقيقة
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تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
بدأت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، في متابعة محلات التجزئة والأسواق التجارية، التى بدأت صباح اليوم في التجهيز لعودة نشاطها.

واتجهت المحلات والأسواق التجارية لتنفيذ الإجراءات الوقائية الهادفة للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفرت المحلات المعقمات والقفازات للمتسوقين، فضلا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم وقياس درجة حرارة المتسوقين والموظفين.

كما قامت أيضا بتنفيذ باقي الإجراءات الأخرى، ومنها إلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مع حماري
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس ماكان مجلسهم ببيوتهم إلا الخوف من الغرامة بس قسم باالله الي صار اليوم حتى الغنم لافكيت لها الشبك ماسوت كذا
ابو محمد 😎
صدقت اخوي ، صح لسانك ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات

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