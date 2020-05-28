تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
بدأت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، في متابعة محلات التجزئة والأسواق التجارية، التى بدأت صباح اليوم في التجهيز لعودة نشاطها.
واتجهت المحلات والأسواق التجارية لتنفيذ الإجراءات الوقائية الهادفة للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
ووفرت المحلات المعقمات والقفازات للمتسوقين، فضلا عن القيام بأعمال التطهير والتعقيم وقياس درجة حرارة المتسوقين والموظفين.
كما قامت أيضا بتنفيذ باقي الإجراءات الأخرى، ومنها إلزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.