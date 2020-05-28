«رجل المعاناة» و «رأس سيدة الفاو» وعدد من الآثار التاريخية تحظي بشهرة عالمية

الرياض (صدى):
حَظِيت قطع أثرية تابعة للمملكة بالشهرة؛ العالمية نظرًا لجمال تصميمها وجودة نحتها إضافة إلى قيمتها الأثرية؛ مما جعلها قطعة فنية تاريخية.
و أبرز هذه القطع الأثرية تمثال "رجل المعاناة"، الذي يُعد من أشهر القطع الأثرية، وهو تمثال من الحجر الرملي، عُثر عليه بالقرب من بلدة الكهفة 200كلم جنوب حائل، ويعود تاريخ القطعة لأكثر من 6 آلاف عام، ويحمل التمثال روعة في التعبير، ومن بين القطع الأثرية "فتاة ثاج" الذي تم العثور عليه ضمن كنز ثاج، وهوكنز أثري ثمين يحتوي على عقود، وتلبيسات من الذهب وتمثال صغير لفتاة وخاتمين من الذهب مرصعين بياقوت أحمر محفور.
ومن القطع الأثرية أيضًا سيدة الفاو، وهو قطعة عبارة عن رأس سيدة من البرونز من القرن الأول قبل الميلاد تم العثور عليها في قرية الفاو التي تبعد حوالى (700) كم جنوب غرب مدينة الرياض، وتسريحة شعر السيدة في التمثال هي تسريحة النساء الرومانيات خلال فترة القرن الأول قبل الميلاد