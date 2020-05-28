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جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية للخطوط السعودية

Time منذ ساعة
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جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية للخطوط السعودية

الرياض (صدى):
كشفت الخطوط السعودية اليوم الخميس عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية مع بدء المرحلة الأولى لتخفيف الإجراءات الإحترازية .

وأكدت أنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الداخلية من وإلى جدة من مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم 1 ، قائلة " اشتقنا لكم، لنحلّق معكم بأمان من جديد " .

ومن المقرر تشغيل المطارات التالية في المرحلة الألى :

مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، مطار أبها الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان، مطار حائل الدولي، ومطار الملك سعود بالباحة، ومطار نجران .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الناس ماكان مجلسهم ببيوتهم إلا الخوف من الغرامة بس قسم باالله الي صار اليوم حتى الغنم لافكيت لها الشبك ماسوت كذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اليوم مع خروج الناس الحوادث بكل مكان
ابو محمد 😎
اللهم اهزم الحوثيين وفرق جمعهم وشتت شملهم .. آمين ..

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