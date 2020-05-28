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انقلاب شاحنة على طريق مكة - جدة السريع

Time منذ ساعة
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انقلاب شاحنة على طريق مكة - جدة السريع

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق مكة - جدة السريع، اليوم، حادث مروري حيث انحرفت شاحنة عن مسارها الأمر الذى أدي لانقلابها وإصابة قائدها.

ومن جهتها، فقد باشرت الجهات المختصة الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اليوم مع خروج الناس الحوادث بكل مكان
ابو محمد 😎
اللهم اهزم الحوثيين وفرق جمعهم وشتت شملهم .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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