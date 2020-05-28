وفاة عرابة التطبيع بين السودان واسرائيل وأنباء عن تدخل صهيوني لإنقاذها

الخرطوم (صدى):
توفيت اليوم الخميس عرابة التطبيع بين السودان وإسرائيل السفيرة الأوغاندية "نجوى قدح الدم " متأثرة بإصابتها بكورونا .
ونعى مجلس السيادة الإنتقالي رئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وفاة السفيرة دون تحديد سبب الوفاة أو التطرق للجدل المثار حولها مشيراً إلى "إسهامها في العلاقات الخارجية للسودان " .
وكشفت القناة الـ 13 الإسرائلية أن عن هبوط طائرة اسرائيلية في الخرطوم محملة بطاقم طبي في محاولة لإنقاذ " قدح الدم " ، فيما تم نقل مسؤول اسرائيلي من السودان .
وكانت "قدح الدم " مهندسة اللقاء المثير للجدل الذي جمع بين"البرهان " و"نتنياهو " في أوغندا فبراير الماضي .