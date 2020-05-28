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وفاة عرابة التطبيع بين السودان واسرائيل وأنباء عن تدخل صهيوني لإنقاذها

Time منذ ساعة
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وفاة عرابة التطبيع بين السودان واسرائيل وأنباء عن تدخل صهيوني لإنقاذها

الخرطوم (صدى):
توفيت اليوم الخميس عرابة التطبيع بين السودان وإسرائيل السفيرة الأوغاندية "نجوى قدح الدم " متأثرة بإصابتها بكورونا .

ونعى مجلس السيادة الإنتقالي رئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وفاة السفيرة دون تحديد سبب الوفاة أو التطرق للجدل المثار حولها مشيراً إلى "إسهامها في العلاقات الخارجية للسودان " .

وكشفت القناة الـ 13 الإسرائلية أن عن هبوط طائرة اسرائيلية في الخرطوم محملة بطاقم طبي في محاولة لإنقاذ " قدح الدم " ، فيما تم نقل مسؤول اسرائيلي من السودان .

وكانت "قدح الدم " مهندسة اللقاء المثير للجدل الذي جمع بين"البرهان " و"نتنياهو " في أوغندا فبراير الماضي .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اليوم مع خروج الناس الحوادث بكل مكان
ابو محمد 😎
اللهم اهزم الحوثيين وفرق جمعهم وشتت شملهم .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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