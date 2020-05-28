تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
تسجيل 1644 إصابة جديدة بكورونا
منذ ساعة
3349
4
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1644 إصابة جديدة بكورونا ، وتعافي 3.531 حالة جديدة – ولله الحمد - ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 441 - رحمهم الله - .
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
اليوم مع خروج الناس الحوادث بكل مكان
ابو محمد 😎
اللهم اهزم الحوثيين وفرق جمعهم وشتت شملهم .. آمين ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
أخر الأخبار
بالفيديو.. لحظة هروب الحوثيين من ضربات القوات المسلحة اليمنية
منذ 9 دقائق
1214
الأرصاد تعلن انخفاض نسبة التلوث في المملكة
منذ 12 دقيقة
1211
«سدافكو» تُعلن عن وظائف شاغرة
منذ 14 دقيقة
1241
وزير الشؤون الإسلامية: نفذنا الإجراءات الوقائية لضمان عودة آمنة للمصلين
منذ 20 دقيقة
1300
نبيل شعيل: «هذه الأزمة شلختنا»
منذ 22 دقيقة
1129
ترامب مغردًا : اليوم سيكون يوم تاريخي في مواقع التواصل الاجتماعي
منذ 22 دقيقة
1401
قرار شجاع من البروفيسور سامية العمودي بعد إصابتها بالسرطان مرتين
منذ 28 دقيقة
1760
حقوق المرأة العاملة غير المسلمة إذا توفي زوجها
منذ 33 دقيقة
1481
تطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق ومحلات التجزئة بالمدينة المنورة
منذ 34 دقيقة
1272
فتاة تكتشف حملها للمرة الأولى قبل الولادة بساعتين
منذ 38 دقيقة
486