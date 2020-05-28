وزارة التعليم تفعل التطوير المهني للمعلمين والمعلمات بنظام «فارس» ابتداءا من اليوم

الرياض (صدى):
بدأت وزارة التعليم تفعيل أيقونة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم بنظام فارس ابتداءا من اليوم الخميس، كما وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحصر ساعات التطوير المهني المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدماتهم السابقة، لاحتسابها لاحقًا لهم في نظام الترقيات في سلم الوظائف التعليمية الجديد.
وتضمنت الضوابط أن يشمل الرصد جميع ساعات التطوير المهني لكافة شاغلي الوظائف التعليمية خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة والمقصود بها شاغلي الوظائف التعليمية كل من هم على الكادر التعليمي، من العاملين داخل المدارس أو خارجها من المعينين على وظائف تعليمي.
وشملت الضوابط تشكيل لجنة إشرافية بكل إدارة تعليم برئاسة مدير التعليم بالمنطقة، وعضوية مديري التعليم والتدريب والابتعاث والإشراف التربوي والموارد البشرية، للعمل على متابعة عملية رصد ساعات الأنشطة وضمان دقة إجراءاتها،كما حددت عدة شروط لإعتماد أنشطة التطوير المهني، في أن يكون النشاط منتهيا بمؤهل علمي وألا يكون سبق الإستفادة من نشاط التطوير المهني