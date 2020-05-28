القائد البحري الأمريكي: نتمسك بالتزامنا الدفاعي طويل الأمد مع المملكة

الرياض (صدى):
قال شون روبرتسون القائد البحري الأمريكي بأن الولايات المتحدة لديها إلتزام دفاعي طويل الأمد مع المملكة، وهم متمسكون بهذا الإلتزام، كما أشار بأن القوات الأمريكية تحتفظ بقدرات قوية في مسرح العمليات بما في ذلك الدفاع الجوي، لمعالجة أي حالات طوارئ متعلقة بإيران حسب الحاجة
وتابع روبرتسون أن وزارة الدفاع تُجري أعمالا روتينية في إدارة قوتها حول العالم”، موضحا أنه “في ظل الأزمة العالمية الحالية يجري بعض التدوير لمعداتها وقواتها، لمعالجة التهديدات الناشئة والحفاظ على الاستعداد.
وأوضح القائد البحري بانهم يواصلون العمل مع المجتمع الدولي والقوات المسلحة السعودية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الإقليمية، وهذا جهد متعدد الأطراف وطويل الأمد، إذ تعد الشراكة الدفاعية مع المملكة طويلة الأمد وتشمل مكافحة الإرهاب والأمن البحري والدفاع الجوي.