قائد ليبي يتحدث عن مكان "سيف الإسلام القذافي" لأول مرة

بغداد (صدى):
كشف القائد الميداني في مدينة الزنتان الليبية " محمد بوكراع "عن تشديد الرقابة على "سيف الإسلام "نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي .
وأكد "بوكراع " أن "سيف الإسلام " في مكان لا يعرفه إلا عدد قليل ، مشيراً إلى المحاولات الفاشلة للإستخبارات التركية في التوصل إليه ، وتشغيل غرفة عمليات بقيادة ليبيين في صفوف حكومة الوفاق للبحث عنه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية .
وحول الأوضاع في مدينة " الزانتان " قال "بوكراع " أن هناك انقسام بين الجماعت المسلحة إلا أن أغلبها يؤيد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، مشيراً إلى متابعة الوضع في ليبيا عن كثب وخاصةً طرابلس .