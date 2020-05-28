فاتنة لبنان دوللي عياش في إطلالة مميزة

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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
اتغصوه حتى يقذف العافيه .. .. حسبنا الله على كل ظالم كافر باالنعمه ،،، .. لو صرف 2 مليون في بلده ، ماهو افضل من اتباع خطوات الشيطان ...؟؟؟
ابوبدر
المفترض الان يبدأ مخاطبة الكفلاء ويطلبون منهم اثبات بان عمالهم يعملون فعليا لديهم وسهل جدا اثبات هالامر بمدفوعات الرواتب بعمل بصمة حضور وانصراف لكل عامل عند كفيله. فوالله اذا هو عنده بالبيت بيبصم كل صبح وباخر الليل واذا هو يشتغل برا او بمنطقة ثانية راح بنفضح مع استمرار حملات القبض على هذي العمالة السائبة.
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
المثل قال // المتستر بأمريكا عريان ، والمتدفي فيها بردان ..
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