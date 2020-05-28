نصائح تفيد في علاج مصابي كورونا من المنزل

أميرة خالد (صدى):
قدم أطباء عدة نصائح للمصابين بفيروس كورونا ويعانون من أعراض خفيفة، مؤكدين أن اتباع تلك النصائح ستساهم في علاجهم أثناء مكوثهم في العزل المنزلي.
ونصح الأطباء بضرورة الانتظام في تناول الأدوية المحددة لكل مريض، وأن يحرص المريض على قياس درجة حرارته بين الحين والآخر، واستخدام خافض حرارة اذا تطلب الوضع ذلك.
كما شدد الأطباء على ضرورة أن يرتاح المريض ويستحم بالمياه الساخنة، ويتجنب الهواء الجاف لأن ذلك يزيد السعال لديه ويسبب له ألم في الصدر.
كما نصح الأطباء المرضى بضرورة شرب الكثير من السوائل، والاتصال بالطبيب حال اشتدت عليهم الأعراض، والتى من بينها ضيق التنفس.