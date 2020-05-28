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نصائح تفيد في علاج مصابي كورونا من المنزل

Time منذ يوم
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نصائح تفيد في علاج مصابي كورونا من المنزل

أميرة خالد (صدى):
قدم أطباء عدة نصائح للمصابين بفيروس كورونا ويعانون من أعراض خفيفة، مؤكدين أن اتباع تلك النصائح ستساهم في علاجهم أثناء مكوثهم في العزل المنزلي.

ونصح الأطباء بضرورة الانتظام في تناول الأدوية المحددة لكل مريض، وأن يحرص المريض على قياس درجة حرارته بين الحين والآخر، واستخدام خافض حرارة اذا تطلب الوضع ذلك.

كما شدد الأطباء على ضرورة أن يرتاح المريض ويستحم بالمياه الساخنة، ويتجنب الهواء الجاف لأن ذلك يزيد السعال لديه ويسبب له ألم في الصدر.

كما نصح الأطباء المرضى بضرورة شرب الكثير من السوائل، والاتصال بالطبيب حال اشتدت عليهم الأعراض، والتى من بينها ضيق التنفس.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
حكمتم على أنفسكم.. قال تعالى: {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ } سورة التوبة، قال البغةي في تفسير الآية: "( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أي : هم على دين واحد . وقيل : أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق ، ( يأمرون بالمنكر ) بالشرك والمعصية ، ( وينهون عن المعروف ) أي عن الإيمان والطاعة "أ.هـ
ابو عمار
يبدو ان الحدث خطير جدا
بلبل البحر
كيف يكون العنوان "...يحسم الجدل حول.." وقبل يومين عرضتم قول الشيخ المطلق في نفس الموضوع وقال يجوز مستشهدا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن " من صامَ ستَّةَ أيَّامٍ بَعدَ الفطرِ كانَ تَمامَ السَّنةِ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا }" صححه الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه: الرقم: 1402 فالمسألة فيها قولين وليس حسما كما في العنوان.. ولكل من الشيخين دليل مستشهدا به.. وفي هذا سعة ورحمة بالناس.. ولله الحمد
د محمد ماجد بخش
لماذا في جامعاتنا العربية ليس ثمة مناظرات علمية على غرار ما يحصل في الغرب، هل سلمنا لهم
ابو عمار
جزاك الله خير على التوضيح

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