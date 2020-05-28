عودة العمل لجميع الأوراق المالية المدرجة الأحد

الرياض (صدى):
قررت شركة السوق المالية "تداول" عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءا من يوم الأحد 8/10/1441 الموافق 31/5/2020 وحددت الجلسات وأوقاتها.
تبدا الجلسة الأولى "مزاد الإفتتاح من الساعة 9.30 صباحا إلى 10.00 صباحا، والجلسة الثانية "السوق مفتوح- تنفيذ" من 10.00 صباحا وحتى 3.00 مساء، ثم الجلسة الثالثة "مزاد الإغلاق" للأوراق المالية المدرجة من 3.00 مساء الى 3.10 مساء باستثناء أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة
وتكون الجلسة الرابعة وهي"التداول على سعر الإغلاق" للأوراق المالية المدرجة من الساعة 3.10 إلى 3.20 مساء، والجلسة الخامسة "السوق المغلق" للأوراق المالية المدرجة وتبدأ من 3.20 مساء وحتى 4.00 مساء باستثناء أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة، حيث يكون من 3.00 إلى 4.00 مساء.