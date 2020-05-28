متحدث "الصحة ": "الجائحة مستمرة" !

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي على مشاهد الزحام الشديد التي رصدتها "صدى " اليوم الخميس مع بدء تخفيف الإجراءات الإحترازية .
وحذر"العبد العالي " من العواقب قائلاً : الجائحة مستمرة والفيروس موجود، لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط .
وأضاف : حن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية .
ورصدت "صدى " اليوم زحام شديد على طرق المملكة زحام شديد في الحركة المرورية بعد السماح بالتنقل بين المناطق وتخفيف الإجراءات وسط استنكار لإستهتار البعض بالإجراءات الإحترازية رغم تأكيدات وزارة الصحة .
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