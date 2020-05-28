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"توكلنا": يسمح لسكان مكة بالتنقل داخل الحي بدون تصريح

Time منذ ساعة
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"توكلنا": يسمح لسكان مكة بالتنقل داخل الحي بدون تصريح

مكة المكرمة (صدى):
قال تطبيق "توكلنا" التابع لوزارة الصحة أنه يسمح لسكان مكة المكرمة التنقل في الوقت الحالي دون تصريح، بداخل الحي فقط.

وتابع التطبيق عبر حسابه "تويتر" بانه سيتم رفع الحظر من كامل إلى جزئي ابتداءً من يوم 8 شوال "الأحد القادم" من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وكان ذلك ردا على أحد المواطنين حول إمكانية التنقل داخل الحي، كما ذكر التطبيق، أنه خلال فترة السماح يمكن الخروج بدون تصريح أما خلال فترة المنع فيمكن طلب تصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي أو تصريح مؤقت لسائق لمن لديه تصريح عمل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
اتغصوه حتى يقذف العافيه .. .. حسبنا الله على كل ظالم كافر باالنعمه ،،، .. لو صرف 2 مليون في بلده ، ماهو افضل من اتباع خطوات الشيطان ...؟؟؟
ابوبدر
المفترض الان يبدأ مخاطبة الكفلاء ويطلبون منهم اثبات بان عمالهم يعملون فعليا لديهم وسهل جدا اثبات هالامر بمدفوعات الرواتب بعمل بصمة حضور وانصراف لكل عامل عند كفيله. فوالله اذا هو عنده بالبيت بيبصم كل صبح وباخر الليل واذا هو يشتغل برا او بمنطقة ثانية راح بنفضح مع استمرار حملات القبض على هذي العمالة السائبة.
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
المثل قال // المتستر بأمريكا عريان ، والمتدفي فيها بردان ..

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