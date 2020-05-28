"توكلنا": يسمح لسكان مكة بالتنقل داخل الحي بدون تصريح

مكة المكرمة (صدى):
قال تطبيق "توكلنا" التابع لوزارة الصحة أنه يسمح لسكان مكة المكرمة التنقل في الوقت الحالي دون تصريح، بداخل الحي فقط.
وتابع التطبيق عبر حسابه "تويتر" بانه سيتم رفع الحظر من كامل إلى جزئي ابتداءً من يوم 8 شوال "الأحد القادم" من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
وكان ذلك ردا على أحد المواطنين حول إمكانية التنقل داخل الحي، كما ذكر التطبيق، أنه خلال فترة السماح يمكن الخروج بدون تصريح أما خلال فترة المنع فيمكن طلب تصريح تموين طارئ أو تصريح رياضة المشي أو تصريح مؤقت لسائق لمن لديه تصريح عمل.