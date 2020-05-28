بالفيديو .. مواطن يوضح لأمريكية ما قامت به المملكة لإعادة مواطنيها من الخارج

الرياض (صدى):
سرد يوسف السديس، رحالة سعودي، خلال حديثه مع مواطنة أمريكية، ما قدمته المملكة لضمان عودة مواطنيها بسلام إلى أرض الوطن منذ جائحة كورونا.
وذكر أنه كان في إجازة في جنوب أفريقيا، وعندما أغلقت خطوط الطيران تواصلت معه سفارة المملكة للإطمئنان عليه، مضيفا أنه إستأجر بعد ذلك شقة مع بعض الأصدقاء إلا أنهم اضطروا لمغادرتها مع بدء الحجر المنزلي.
وأكد أن السفارة لم تتخلى عنهم وأنها قامت بتسكينهم في فندق خمس نجوم، وتم تقديم كافة الخدمات لهم من وجبات وخلافه.
وأضاف أن مسؤولي السفارة كانوا يتواصلون معه يوميا للإطمئنان عليه، مشيرًا إلى أنه عاد لمنزله في المملكة بعد أن وفرت السفارة رحلة عودتهم، وتأكد عدم إصابته بفيروس كورونا الجديد.