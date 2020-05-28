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بالفيديو.. طبيب يكشف مفاجأة حول تصنيع كوفيد 19 بالمختبر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طبيب يكشف مفاجأة حول تصنيع كوفيد 19 بالمختبر

وكالات (صدى):
كشف الطبيب الأردني أديب الزغبي أصتاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الجزعية، بان فيروس كورونا صنع بالمختر وليس فيروسا طبيعيا، مردفا بأنه بمراجعة أبحاث وأوراق علمية نشرت مؤخرا بدول عدة بأن الفيروس لا يمكن أن ينتقل بطريقة طبيعية.

وقال الزغبي بأن الأدلة على الفرضيات الجديدة فتتمثل في تأكد ظهور حالات إصابة بكورونا في القارة الأوروبية، قبل شهر ديسمبر، وهو ما أثبته تشريح السلطات الإيطالية لجثث أشخاص توفوا نتيجة أمراض رئوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أي قبل الإعلان عن ظهور وتفشي الفيروس في الصين بعدة أشهر.

وأشار الطبيب بأن تشريح تلك الجثث أكد أن الوفيات ناجمة عن مرض “كوفيد-19”، متابعا بأنه لا يمكن أن يكون ما حدث عن طريق الخفافيش، مردفا بأنه سمي سارس كوف-2 لوجود نسبة من التشابه الجيني بينه وبين سارس كوف1

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
اتغصوه حتى يقذف العافيه .. .. حسبنا الله على كل ظالم كافر باالنعمه ،،، .. لو صرف 2 مليون في بلده ، ماهو افضل من اتباع خطوات الشيطان ...؟؟؟
ابوبدر
المفترض الان يبدأ مخاطبة الكفلاء ويطلبون منهم اثبات بان عمالهم يعملون فعليا لديهم وسهل جدا اثبات هالامر بمدفوعات الرواتب بعمل بصمة حضور وانصراف لكل عامل عند كفيله. فوالله اذا هو عنده بالبيت بيبصم كل صبح وباخر الليل واذا هو يشتغل برا او بمنطقة ثانية راح بنفضح مع استمرار حملات القبض على هذي العمالة السائبة.
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎
المثل قال // المتستر بأمريكا عريان ، والمتدفي فيها بردان ..

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