تعرف على كيفية تبريد الجسم في موجات الحر

أميرة خالد (صدى):
يقدم المتخصصون برنامج غذائي للتغلب على موجات الحر خلال فصل الصيف منها الخيار وهو الأفضل في فصل الصيف لاحتوائه على الماء، والعنصر الثاني هو الطماطم فهي مهدئة للحرارة.
وتابع المتخصصون البرنامج الغذائي بوضع بذور الشمر لأنها جيدة للأمعاء ويمكن نقعه في الماء طوال الليل للحصول على مشروب تبريد والذي من شأنه العمل على تبريد الجسم ، كما يعد الفلفل الحاروسيلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع الحرارة.
وأوضح المتحصصون أن اللبن الرائب من أحد أهم عناصر التبريد للجسم ، ثم ياتي ماء جوز الهند الحلو الطبيعي من أهم المرطبات التي تبرد الجسم