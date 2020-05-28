الشباب يسعى خلف آزارو

طلال الغامدي (صدى):
يسعي نادي الشباب إلى ضم اللاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المُعار حاليا لنادي الإتفاق.
وقام النادي مؤخرًا بعدة مفاوضات من أجل التعاقد مع اللاعب، فيما أفادت المعلومات الأولية بأن النادي عرض مليون و200 ألف دولار سنويا من أجل ضم اللاعب لصفوف فريقه.
ولم تسفر المفاوضات حتى الآن لنتيجة حاسمة بين الجانبين، إلا أن البعض يرجح نجاح التفاوض، خاصة وأن الاتفاق لن يجدد إعارة اللاعب لظروفه المادية التى تأثرت بتوقف الأنشطة الرياضية، فيما لا يحتاج مدرب الأهلي رينيه فايلر اللاعب ضمن فريقه.