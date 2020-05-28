أزمة صادمة في حرب كورونا حتى بعد اكتشاف اللقاح !

واشنطن (صدى):
كشف معهد بحوث الرأي الامريكي عن مفاجأة صادمة حتى في حال اكتشاف اللقاح الذي يترقبه العالم للقضاء على الفيروس التاجي كوفيد 19 .
وأكد أن القاح قديُقابل برفض شعبي نتيجة المخاوف من الآثار الجانبية خاصةً وأنه في بداية التطبيق ، وهو ما يشكل عقبة جديدة في الحرب على المرض .
ووفقاً للمعهد ، فقد رفض 20 % ممن شملهم استطلاع الرأي تناول اللقاح ، فيما وافق عليه 49 % ، أما ثلثهم فقد تردد في الموافقة عليه .
ومع ذلك فإن العلماء يعلقون آمالهم على التوعية الجيدة باللقاح وتأثيره ، مع اختباره على عشرات الآلاف قبل تداوله للتأكد من نجاحه .