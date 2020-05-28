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كورونا يقتل والد مدرب أستون فيلا

Time منذ ساعة
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كورونا يقتل والد مدرب أستون فيلا

وكالات (صدى):
توفي والد "دين سميث" مدرب الفريق الأول لكرة القدم بأستون فيلا الإنجليزي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .

ونعى النادي الفقيد في بيان له قائلاً : يحزن عائلة أستون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاماً .

وتابع : رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ 4 أسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي إلى جانب أفراد عائلته .

وأشار النادي إلى حب "رون " الراحل لأستون فيلا ومشاركته له في ألقاب الفوز وكان أبرزها عام 1982م عندما حصل على اللقب الأوروبي.

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أحدث التعليقات

الملل
هذي تنقطع راسها باليته ابو الحرمه اللي عندي ويقطع راسها
ابو محمد 😎
معلومات مهمه ,,
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لو سواها غيرهم كان قالوا ، هذا إرهاب ، يلوثون البيئه .. ومن هاالكلام الذي لا يقل عن 100 صفخه من الشتائم وإلصاق التهم .. .. لكن هم لا ، ماهم إرهابيين ، اي فعل يفعلونه من صالح البشريه والبيئه .. حتى قتل البشر في ديارهم من صالح البيئه ، اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
طفلة جيده ..

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