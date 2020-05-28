كورونا يقتل والد مدرب أستون فيلا

وكالات (صدى):
توفي والد "دين سميث" مدرب الفريق الأول لكرة القدم بأستون فيلا الإنجليزي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا .
ونعى النادي الفقيد في بيان له قائلاً : يحزن عائلة أستون فيلا أن تعلن وفاة رون سميث، والد مدربنا الحالي دين، عن عمر 79 عاماً .
وتابع : رون الذي كان يعيش أخيراً في دار رعاية بعد تشخيص إصابته بداء الخرف قبل ست سنوات، أصيب بالفيروس منذ 4 أسابيع، وبعد فترة وجيزة في المستشفى توفي إلى جانب أفراد عائلته .
وأشار النادي إلى حب "رون " الراحل لأستون فيلا ومشاركته له في ألقاب الفوز وكان أبرزها عام 1982م عندما حصل على اللقب الأوروبي.