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بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية

Time منذ 7 دقائق
Views 1160
بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية

الرياض (صدى):
تستأنف مطارات المملكة الرحلات الجوية الداخلية الأحد المقبل بشكل تدريجي بعد فترة التعليق بسبب جائحة فيروس كورونا .

ومن المقرر عودة الرحلات في 11 مطار يُضاف إليهم مطاري عرعر والجوف في اليوم التالي "الإثنين " ، وسيتم التقييم بشكل تدريجي لرفع مستوى كفاءة التشغيل بالمطارات للتجاوب مع الطلب وتوفير الطاقة الإستيعابية ، وفقاً للإخبارية .

كما أكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعدادتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الداخلية ، وذلك لضمان أمن المسافرين مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة .

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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