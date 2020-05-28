بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية

الرياض (صدى):
تستأنف مطارات المملكة الرحلات الجوية الداخلية الأحد المقبل بشكل تدريجي بعد فترة التعليق بسبب جائحة فيروس كورونا .
ومن المقرر عودة الرحلات في 11 مطار يُضاف إليهم مطاري عرعر والجوف في اليوم التالي "الإثنين " ، وسيتم التقييم بشكل تدريجي لرفع مستوى كفاءة التشغيل بالمطارات للتجاوب مع الطلب وتوفير الطاقة الإستيعابية ، وفقاً للإخبارية .
كما أكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعدادتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الداخلية ، وذلك لضمان أمن المسافرين مع إتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة .