انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس رد انترميلان على عرض برشلونة في الحصول على خدمات الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي .
وأكدت أن المدير الفني لإنترميلان رفض بشكل قاطع التنازل عن اللاعب إلا في حالة دفع الشرط الجزائي ، قائلاً : ليس هناك سوى حل وحيد لرحيل لوتارو مارتينيز وهو دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يعرف الجميع مبلغه وتاريخ ومدة صلاحيته ومتى ينتهي .
وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو وتنتهي مدة صلاحيته أول يوليو المقبل ، مؤكداً أنه لا توجد طريقة أخرى لضم المهاجم .
ويرغب برشلونة في ضم المهاجم الذي يرغب في لعبه مع مواطنه "ميسي " ، مع اقتراح إشراك لاعبين في الصفقة لتقليص المبلغ المطلوب .