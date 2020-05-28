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انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1191
انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس رد انترميلان على عرض برشلونة في الحصول على خدمات الأرجنتيني لوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي .

وأكدت أن المدير الفني لإنترميلان رفض بشكل قاطع التنازل عن اللاعب إلا في حالة دفع الشرط الجزائي ، قائلاً : ليس هناك سوى حل وحيد لرحيل لوتارو مارتينيز وهو دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يعرف الجميع مبلغه وتاريخ ومدة صلاحيته ومتى ينتهي .

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 111 مليون يورو وتنتهي مدة صلاحيته أول يوليو المقبل ، مؤكداً أنه لا توجد طريقة أخرى لضم المهاجم .

ويرغب برشلونة في ضم المهاجم الذي يرغب في لعبه مع مواطنه "ميسي " ، مع اقتراح إشراك لاعبين في الصفقة لتقليص المبلغ المطلوب .

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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