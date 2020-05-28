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مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1335
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية

محمد بن طحيطح (صدى):
أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير، على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .

جاء ذلك في تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات وتهامة ومحافظات شرق منطقة عسير خلال يوم الخميس الموافق :-١٤٤١/١٠/٠٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٢٨م ..

صرح بذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب / محـمد بن عـبده السـيد على أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني . " راجين للجميع السلامة الدائمة "

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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