ابتكار جديد سيكون مفتاح الرشاقة

أميرة خالد (صدى):
قال العالم جوزيف بينينغر أحد المشرفين على دراسة جديدة ، لابتكار دواء جديد للسمنة قد يكون هو مفتاح الخلاص من السمنة، بانهم يعملون علي جين جديد سيخلق عصر جديد لحرق الدهون.
وتابع جوزيف بأنهم درسوا قاعدة بيانات المركز الإستوني للوراثة واتضح لهم أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين لا يزداد وزنهم بغض النظر عن الطعام الذي يتناولونه لذلك بدأوا يبحثون عن مؤشرات جينية مشتركة بين أفراد هذه المجموعة والتي اثبتت مسؤولية جين ALK مسؤول عن النحافة ويمكن كبح تكونها.
وأشار الباحث مايكل أورتيهوفر إلى أن النتائج التي ظهرت على الحشرات والحيوانات، وبدراسة مفصلة عن الجين ودوره ستساعد على تقدم العلم إلى عصر جديد في مكافحة السمنة.