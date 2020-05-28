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الفتاة الإيرانية تشعل الغضب الإيراني والدولي بعدما قطع أباها رأسها بالمنجل

Time منذ 48 دقيقة
Views 1881
الفتاة الإيرانية تشعل الغضب الإيراني والدولي بعدما قطع أباها رأسها بالمنجل

طهران (صدى):
تسببت الجريمة البشعة بحق الفتاة الإيرانية "رومينا أشرفي" التي قطع أباها رأسها أثناء نومها بالمنجل في تصاعد الغضب بالشارع الإيراني ضد قوانين البلاد التي تتهاون في العقوبات تحت مسمى جرائم الشرف .

وارتفعت موجة الغضب للرأي العام الدولي ، إذ طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بتعديل المادة 301 من قانون العقوبات ليتناسب مع خطر الجرائم ، منددة بتسليم الشرطة الفتاة الهاربة لأبيها رغم تحذيرات الضحية من تهديده لحياتها .

كما طالبت والدة الفتاة بإعدام الجاني قائلة "لا أستطيع رؤيته مرة اخرى .. اريد الإنتقام ، مدينة تجاهل الشرطة لإستغاثة الفتاة من عصبيته ومعاملته المسيئة .

وكانت الفتاة "13 " عام قد هربت مع حبيبها للزواج بعد أن رفض والدها خطبتهما مراراً ، غير أن الشرطة أعادتها لأبيها بعد شكوى هروبها ، ليقرر قطع رأسها بالمنجل أثناء نومها انتقاماً منها .

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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