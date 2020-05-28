5 فواكه لنمو وصحة الشعر بدون ماسكات

أميرة خالد (صدى):
تحلم كل امرأة بشعر قوى وصحي ما يجعلها تستخدم العديد من الكريمات والماسكات أحياناً بلا فائدة بينما يمكن أن تحصل على الفوائد المطلوبة من تناول بعض أنواع الفواكه فقط.
ويؤكد خبراء التغذية على أهمية هذه الفواكه لنمو وصحة الشعر :
1- التفاح : حيث يحتوي على البروسيانيدين B-2 ومضادات أكسدة مما يعزز نمو الشعر وكثافته .
2- البرتقال : فهو مصدر ممتاز لفيتامين سي ومضاد للأكسدة والفطريات ما يمنع مشاكل فروة الرأس .
3- الفراولة : تعمل على علاج قشرة الرأس وتنعم الشعر ، لإحتوائها على فيتامين ج وضادات أكسدة .
4- الموز : يحتوي على البوتاسيوم والفيتامينات والزيوت الطبيعية التي تحفز نمو الشعر وتمنع القشرة أيضاً .
5- الأفوكادو : يعزز نمو الشعر وصحته لإحتوائه على البروتينات والفيتامينات A و B و B1 و B2 و E و C والبيتا كاروتين وحمض اللينوليك والليسيثين والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والفوسفور والنياسين.