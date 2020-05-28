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شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف

Time منذ ساعة
Views 932
Comment 2
شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف
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أحدث التعليقات

الملل
هذي تنقطع راسها باليته ابو الحرمه اللي عندي ويقطع راسها
ابو محمد 😎
معلومات مهمه ,,
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ..
ابو محمد 😎
لو سواها غيرهم كان قالوا ، هذا إرهاب ، يلوثون البيئه .. ومن هاالكلام الذي لا يقل عن 100 صفخه من الشتائم وإلصاق التهم .. .. لكن هم لا ، ماهم إرهابيين ، اي فعل يفعلونه من صالح البشريه والبيئه .. حتى قتل البشر في ديارهم من صالح البيئه ، اخزاهم الله ..
ابو محمد 😎
طفلة جيده ..

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