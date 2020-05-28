«القحطاني»‏ : الفجل مقو للعظام ومدر للبول ويفيد أصحاب الحصوات الصفراوية

متابعه_أميرة خالد (صدى):
كشف أستاذ علم العقاقير، الأستاذ الدكتور جابر القحطاني، اليوم الخميس، عن فوائد الفجل الذي يعد مقو للعظام ومدر جيد للبول ويفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية.
وأوضح الدكتور جابر القحطاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " الفجل مقو للعظام ومدر جيد للبول ويفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية وبالأخص عندما يؤخذ على الريق وأن أخذ العصير بعد الطعام ساعد على هضمه " .
وأضاف " القحطاني" : " وحيث إنه يحتوي على الحديد فإنه مفيد لمرضى فقر الدم وكذلك يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت "؛ متابعًا: " ويوصي بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم. ويشترط أن يكون الفجل طازجاً وطرياً ويمضغ جيداً " .