نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

Time منذ ساعتين
Views 1551
وزارة النقل تعمل على إصلاح وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور بمدينة الرياض

الرياض (صدى):
قامت وزارة النقل وضمن جهودها في إطار تحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة لمستخدميها بعمل إصلاح واستبدال وتركيب فواصل التمدد لثمانية جسور، على طريق الجنادرية والملك فهد، وذلك استغلالاً لفترة حظر التجول وقلة الحركة المرورية في مدينة الرياض.

وتأتي هذه الأعمال ضمن عدة أعمال تعكف الوزارة على تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

يذكر أن وزارة النقل تواصل أعمالها على باقي الجسور، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة والسلامة الدورية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطرقات، واستغلال فترة حظر التجول في إنجاز العديد من المشاريع في ذات الصدد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

أخر الأخبار

شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف
شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف
Time منذ دقيقة Views 33
تحذيرات من ثغرة أمنية في آخر إصدارات آبل
تحذيرات من ثغرة أمنية في آخر إصدارات آبل
Time منذ دقيقتين Views 1075
بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية
بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية
Time منذ 6 دقائق Views 1150
بالفيديو.. بي إم دبليو تطلق نموذجها الجديد الصديق للبيئة
بالفيديو.. بي إم دبليو تطلق نموذجها الجديد الصديق للبيئة
Time منذ 18 دقيقة Views 1102
انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة
انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1189
رسالة خاطئة عبر الإنترنت تقود مسنة للزواج من شاب يصغرها بـ36 عام
رسالة خاطئة عبر الإنترنت تقود مسنة للزواج من شاب يصغرها بـ36 عام
Time منذ 21 دقيقة Views 445
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.02%
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.02%
Time منذ 22 دقيقة Views 1231
فيديو لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية ملقاة على طريق ديراب وأمانة الرياض تتفاعل
فيديو لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية ملقاة على طريق ديراب وأمانة الرياض تتفاعل
Time منذ 29 دقيقة Views 1508
ابتكار جديد سيكون مفتاح الرشاقة
ابتكار جديد سيكون مفتاح الرشاقة
Time منذ 31 دقيقة Views 1252
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
Time منذ 35 دقيقة Views 1331