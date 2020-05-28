نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة

Time منذ ساعتين
Views 1718
أمانة منطقة المدينة المنورة تُدشن هويتها البصرية الجديدة

المدينة المنورة (صدى):
أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الهوية البصرية الجديدة بالتزامن مع الموافقة السامية، لتغيير مواعيد منع التجول الجزئي، وعودة بعض الأنشطة بالتدرج تمهيداً للعودة إلى الحياة الطبيعية في المملكة، بما يتواكب مع منهجية الأمانة في مواصلة تنفيذ برامج التنمية وتطوير وتحسين الخدمات البلدية على مستوى المنطقة.

وتُجسّد الهوية البصرية بمظهرها المرن الجديد الجمع بين مظاهر الحداثة والأصالة لمكونات العمارة الإسلامية في المدينة المنورة، وتعكس في مضامينها مكونات الهوية البصرية للمنطقة، التي تجمع بين القيمة التاريخية والتراثية للمدينة المنورة، وتُعبّر عن التوجه العام لرؤية ورسالة وأهداف الأمانة المتمثلة في تحقيق الجودة الشاملة وتقديم الخدمات المُميزة للمواطن والزائر والمقيم ، والمنسجمة مع رؤية المملكة 2030 .

وأوضحت أمانة المنطقة أن الشعار بمكوناته الرئيسة وألوانه المُستوحاة من اللون الأخضر بتدرجاته العصرية المتناغمة، يُجسد خطة الأمانة في مواصلة منظومة النماء والعطاء من خلال اقتباس نموذج من الهيكل العام للقبة الخضراء في المسجد النبوي الشريف، كأحد المكونات الرئيسة للهوية البصرية في ثاني الحرمين الشريفين.

ويتدرّج اللون الأخضر في العناصر الأخرى التي تُشكل نموذجاً لسعف النخيل كأحد المكونات الثقافية للمنطقة وأبرز العناصر المستخدمة في بناء مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- إبان العهد النبوي، لتنسجم الفلسفة الفنية للشعار بجميع مكوناته المترابطة مع عناصره الأخرى بشكل مخروطي يرمز إلى المظلات التي تُغطى ساحات المسجد النبوي للدلالة على مستوى العناية والرعاية في المدينة المنورة، ومواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة عموماً، ومنطقة المدينة المنورة خصوصاً، وتجسيد مستوى التطور العمراني والحضاري والثقافي الذي تعيشه المنطقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

أخر الأخبار

شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف
شمس: الصداقة المزيفة تفضحها المواقف
Time منذ دقيقة Views 27
تحذيرات من ثغرة أمنية في آخر إصدارات آبل
تحذيرات من ثغرة أمنية في آخر إصدارات آبل
Time منذ دقيقتين Views 1075
بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية
بالفيديو.. استعدادات المطارات لعودة الرحلات الداخلية
Time منذ 6 دقائق Views 1150
بالفيديو.. بي إم دبليو تطلق نموذجها الجديد الصديق للبيئة
بالفيديو.. بي إم دبليو تطلق نموذجها الجديد الصديق للبيئة
Time منذ 18 دقيقة Views 1102
انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة
انتر ميلان لـ "برشلونة": لن أتنازل عن "لوتارو مارتينيز" إلا في حالة واحدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1189
رسالة خاطئة عبر الإنترنت تقود مسنة للزواج من شاب يصغرها بـ36 عام
رسالة خاطئة عبر الإنترنت تقود مسنة للزواج من شاب يصغرها بـ36 عام
Time منذ 21 دقيقة Views 445
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.02%
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.02%
Time منذ 22 دقيقة Views 1231
فيديو لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية ملقاة على طريق ديراب وأمانة الرياض تتفاعل
فيديو لكمية كبيرة من المستلزمات الطبية ملقاة على طريق ديراب وأمانة الرياض تتفاعل
Time منذ 29 دقيقة Views 1508
ابتكار جديد سيكون مفتاح الرشاقة
ابتكار جديد سيكون مفتاح الرشاقة
Time منذ 31 دقيقة Views 1252
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر من التقلبات الجوية
Time منذ 35 دقيقة Views 1331