مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار قانوني (الظهران)، طبيب عيون (الأحساء)، طبيب جلدية (الظهران)، لافتًا إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020م.
وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا