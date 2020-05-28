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‏شاهد.. ازدحام مروري على طريق الأمير تركي بالرياض بعد السماح بالتجول

Time منذ 3 ساعات
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‏شاهد.. ازدحام مروري على طريق الأمير تركي بالرياض بعد السماح بالتجول

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن وجود ازدحام في الحركة المرورية على طريق الأمير تركي الأول بمنطقة الرياض⁩، بعد السماح بالتجول، اليوم الخميس.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن ‏بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا.

وأشارت إلى أنه يتم السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول - فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً - مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي؛ فضلًا عن السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم التجول وغيرها.

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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