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وفاة لاعب كرة إنجليزي بشكل مفاجئ داخل شقته

Time منذ 3 ساعات
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وفاة لاعب كرة إنجليزي بشكل مفاجئ داخل شقته

وكالات (صدى):
تمكنت الشرطة الإنجليزية، اليوم الخميس، من العثور على جثة كريستيان مبولو، لاعب فريق موركامب في دوري القسم الرابع، والبالغ 23 عامًا داخل شقته في لانكاشاير.

ونشرت الشرطة بيانًا قالت فيه، أن يوم 26 مايو في الواحدة بعد منتصف الليل تم الإبلاغ عن حالة وفاة مفاجئة؛ لافتة إلى أنه فور وصولها كان اللاعب تُوفي، وأن الوفاة تمت بشكل طبيعي، ولا توجد ظروف مريبة.

وأشارت إلى أن الملف سيتم تمريره للطب الشرعي؛ فيما بدأ اللاعب مسيرته في برينتوود تاون، ثم انضم موسم 2015 لـ فريق ميلوال ثم أُعير لـ  كانفي أيلاند وبراينتري، ثم انضم لـ  موركامب بداية الموسم الجاري.

 

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أحدث التعليقات

زائر
بالفعل ردود النصراوية تثبت انهم مرضى نفسيين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيك مستساغه بس مع السلطات أو الزبادي تتقبلينها أكثر وترين الكتان الرشاد الشيا قطونه كلها تعطي نفس السائل الزج
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
جزاك الله خير الجزاء يا شيخ
نوخذة بن لحدان
يصلح الصيام عندهم يا دكتور ...
ع. س. ع
عالمي حقيقي وعالمي مزيف عالمية بكأس وعالمية بخرقة الحمد لله ان معي عقل شغال ما هو قرنبع

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