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‏بدء تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات منع التجول

Time منذ 6 دقائق
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‏بدء تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات منع التجول

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ‏بدء السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة صحياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول - فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً - مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم التجول؛ فضلًا عن فتح أنشطة محلات الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناه في القرارات السابقة واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ فيما يجب لبس الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمشي باالوقت المسموح يامحرومه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
ثلاثة وحدات في وحدة ممثلة ، ووحدة في ثلاث وحدات ممثلة الكتلة المغناطيسية والثقالة المغناطيسية والدرجة المغناطيسية وعليها تدور رحى التمثيل عنصر 100 98.2 12.2 2.10.2 86.2.10.2 94.4.2 لا مانع آم حتى 50.48.2 لكن عند الارتباط من 6 وجهات أو من 6 وحدات مغناطيسية ممثلة للثقل المغناطيسي 100 تتحول إلى 94 وتمثل 88.6 وهذا يعني ان 6+6 = 10.2 سابقا ويمكن تمثيل وحدة الارتباط 86.2.6 = 94 أو 106/112 بالزيادة من طرف المحور الفراغي 100.6 = 106.6 = 100.6.6 كلها صواب
ابو عمار
طيب

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