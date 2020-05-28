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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 8 دقائق
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمشي باالوقت المسموح يامحرومه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
ثلاثة وحدات في وحدة ممثلة ، ووحدة في ثلاث وحدات ممثلة الكتلة المغناطيسية والثقالة المغناطيسية والدرجة المغناطيسية وعليها تدور رحى التمثيل عنصر 100 98.2 12.2 2.10.2 86.2.10.2 94.4.2 لا مانع آم حتى 50.48.2 لكن عند الارتباط من 6 وجهات أو من 6 وحدات مغناطيسية ممثلة للثقل المغناطيسي 100 تتحول إلى 94 وتمثل 88.6 وهذا يعني ان 6+6 = 10.2 سابقا ويمكن تمثيل وحدة الارتباط 86.2.6 = 94 أو 106/112 بالزيادة من طرف المحور الفراغي 100.6 = 106.6 = 100.6.6 كلها صواب
ابو عمار
طيب

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