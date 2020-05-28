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ميسي: ما يحدث في العالم فاق تصوري

Time منذ ساعة
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ميسي: ما يحدث في العالم فاق تصوري

وكالات (صدى):
أكد النجم الأرجنتي ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن ما يحدث في العالم بسبب تفشي جائحة الفيروس المستجد لم يكن ليخطر في باله على الإطلاق.

وأوضح ميسي، في تصريحات صحافية: " لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث أمر من هذا القبيل، ورغم أن تحدثوا عن إمكانية تفشي أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحصل الآن في العالم " .

وقال لاعب برشلونة: " ليس بالأمر الهين أو السهل العيش في ظل أجواء من الشك وعدم اليقين في هذا الوضع الاستثنائي "؛ مضيفًا: " عندما سنرجع للعب ستبدو المسألة كأنك تبدأ من جديد، لا يزال أمامنا الوقت للاستعداد، وسنرى لاعبين مؤثرين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق " .

واستطرد: " الآن يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخرى ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمشي باالوقت المسموح يامحرومه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
ثلاثة وحدات في وحدة ممثلة ، ووحدة في ثلاث وحدات ممثلة الكتلة المغناطيسية والثقالة المغناطيسية والدرجة المغناطيسية وعليها تدور رحى التمثيل عنصر 100 98.2 12.2 2.10.2 86.2.10.2 94.4.2 لا مانع آم حتى 50.48.2 لكن عند الارتباط من 6 وجهات أو من 6 وحدات مغناطيسية ممثلة للثقل المغناطيسي 100 تتحول إلى 94 وتمثل 88.6 وهذا يعني ان 6+6 = 10.2 سابقا ويمكن تمثيل وحدة الارتباط 86.2.6 = 94 أو 106/112 بالزيادة من طرف المحور الفراغي 100.6 = 106.6 = 100.6.6 كلها صواب
ابو عمار
طيب

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