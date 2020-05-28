ميسي: ما يحدث في العالم فاق تصوري

وكالات (صدى):
أكد النجم الأرجنتي ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، أن ما يحدث في العالم بسبب تفشي جائحة الفيروس المستجد لم يكن ليخطر في باله على الإطلاق.
وأوضح ميسي، في تصريحات صحافية: " لم يكن لأحد أن يتوقع حدوث أمر من هذا القبيل، ورغم أن تحدثوا عن إمكانية تفشي أوبئة عالمية، لكن في الحقيقة لم أتصور ما يحصل الآن في العالم " .
وقال لاعب برشلونة: " ليس بالأمر الهين أو السهل العيش في ظل أجواء من الشك وعدم اليقين في هذا الوضع الاستثنائي "؛ مضيفًا: " عندما سنرجع للعب ستبدو المسألة كأنك تبدأ من جديد، لا يزال أمامنا الوقت للاستعداد، وسنرى لاعبين مؤثرين يعودون من الإصابة لتدعيم صفوف الفريق " .
واستطرد: " الآن يجب الحفاظ على التواصل بين جميع أعضاء الفريق، أن ننسى الماضي ونفكر في المستقبل، ربما يكون الأمر غريباً في البداية، ولكن حقاً أريد العودة للمباريات مرة أخرى ".