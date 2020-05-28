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بلدية سراة عبيدة تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة آثار الأمطار

Time منذ ساعة
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بلدية سراة عبيدة تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة آثار الأمطار

ظهران الجنوب (صدى):
واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية سراة عبيدة اليوم أعمالها الميدانية المتزامنة مع هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة، ضمن خطتها المعدة لمعالجة آثار هذه الأمطار، وذلك من خلال فتح الطرق المتضررة جراء سقوط الأحجار أو تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم .

وأوضحت البلدية أن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة، باشرت بمتابعة المستجدات في هذا الشأن، لاتخاذ اللازم حيال انقطاع الطرق وإصلاح إنارة الشوارع وتنظيف مخلّفات السيول في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدة أن البلدية عملت على الإعداد المسبق لخطة الطوارئ استعدادا لموسم الأمطار.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمشي باالوقت المسموح يامحرومه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
ثلاثة وحدات في وحدة ممثلة ، ووحدة في ثلاث وحدات ممثلة الكتلة المغناطيسية والثقالة المغناطيسية والدرجة المغناطيسية وعليها تدور رحى التمثيل عنصر 100 98.2 12.2 2.10.2 86.2.10.2 94.4.2 لا مانع آم حتى 50.48.2 لكن عند الارتباط من 6 وجهات أو من 6 وحدات مغناطيسية ممثلة للثقل المغناطيسي 100 تتحول إلى 94 وتمثل 88.6 وهذا يعني ان 6+6 = 10.2 سابقا ويمكن تمثيل وحدة الارتباط 86.2.6 = 94 أو 106/112 بالزيادة من طرف المحور الفراغي 100.6 = 106.6 = 100.6.6 كلها صواب
ابو عمار
طيب

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