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استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

Time منذ 20 دقيقة
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استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في الحرمين الشريفين

المدينة المنورة (صدى):
شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الخميس، على استمرار الإجراءات الاحترازية المُتخذة في الحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس، على الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة عبر الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي تم العمل بها.

وأوضح "السديس" أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، قائلًا أن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم، حتى انتهاء خطر الوباء.

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