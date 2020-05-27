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اللجنة الأولمبية الدولية تجتمع لمناقشة تداعيات الجائحة

Time منذ 27 دقيقة
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اللجنة الأولمبية الدولية تجتمع لمناقشة تداعيات الجائحة

ماجد محمد (صدى):
أجرى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ سلسلة من المشاورات مع أعضاء اللجنة اليوم في لوزان عبر مؤتمر الفيديو لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيان لها أن هذه المشاورات تحضير للجلسة التي ستعقدها اللجنة التنفيذية في اجتماعها في 10 يونيو.

وستعقد اللجنة الأولمبية الدولية جمعيتها العمومية المقبلة بطريقة افتراضية في 17 يوليو بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان مقرراً أن تعقد هذه الجمعية العمومية الـ136 الصيف المقبل في طوكيو عشية افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في العاصمة اليابانية وتأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس "كوفيد-19".

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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