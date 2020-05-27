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عودة حمزة إدريس ومحمد نور لتمثيل الاتحاد

Time منذ ساعة
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عودة حمزة إدريس ومحمد نور لتمثيل الاتحاد

نواف السالم (صدى):
كشف نادي الاتحاد، أمس الأربعاء، عن عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، السابق، حمزة إدريس ومحمد نور، لتمثيل الفريق في بطولة "تحدي البلوت"، لنجوم دوري المحترفين.

ويقع الفريق في المجموعة الثالثة ضمن البطولة المقرر إقامتها غدًا الخميس؛ فيما أعلنت اللجنة المنظمة لـ"لاعبون بلا حدود"، أن البطولة يشارك فيها أندية دوري المحترفين، للحصول على فرصة الفوز والتبرع بمجموع الجوائز لصالح الأعمال الخيرية.

وتشارك أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال تشكيل فريق ثنائي يضم أحد لاعبيها إلى جانب مسؤول إداري أو لاعب معتزل مثّل النادي سابقًا، وستُلعب بنظام المجموعات حيث سيتم توزيع الأندية الـ16 على 4 مجموعات.

ويتم تأهل من كل مجموعة الفريق المتصدر فقط، بعد ذلك ستتنافس الفرق المتأهلة في الدور نصف النهائي للتأهل للمباراة الفاصلة على لقب البطولة، التي يبلغ مجموع جوائزها 100,000 ريال، ويعود ريعها بالكامل لصالح الأعمال الخيرية.

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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