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الاتحاد الدولي للسيارات يخفض ميزانية «فورمولا واحد» لمواجهة جائحة كورونا

Time منذ ساعة
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الاتحاد الدولي للسيارات يخفض ميزانية «فورمولا واحد» لمواجهة جائحة كورونا

ماجد محمد (صدى):
وافق الاتحاد الدولي للسيارات اليوم على تخفيض الحد الأقصى لميزانية "الفورمولا واحد" في محاولة لمواجهة جائحة كورونا .

وصادق المجلس العالمي لرياضة السيارات على التخفيض في اجتماع عبر الفيديو اليوم استجابة للتصدي لجائحة "كوفيد-19" التي أدت إلى فوضى في روزنامة بطولة العالم هذا العام.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان أن التخفيض الجديد في مستوى سقف التكلفة سيجعله 145 مليون دولار في عام 2021، و140 مليون دولار في عام 2022، ثم 135 مليون دولار بين عامي 2023-2025، استناداً إلى موسم يشمل 21 سباقاً.

ولم يتمكن منظمو بطولة العالم حتى الآن من إطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"، حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد لم يحدد بعد.

ويأمل المنظمون في انطلاق الموسم من النمسا على حلبة "ريد بول رينغ" في الخامس من يوليو من دون جمهور، على أن يقام سباق ثانٍ على الحلبة نفسها في الأسبوع التالي، وبعد ذلك يأمل المنظمون في إقامة سباقين متتاليين أيضا في سيلفرستون.

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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