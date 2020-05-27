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بالفيديو.. إجراءات يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. إجراءات يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل

عادل الحربي (صدى):
أوضح استشاري الأمراض المعدية د.خالد غليلة، أهم الإجراءات التى يجب على الموظف اتباعها عند العودة للعمل.

وشدد، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، على ضرورة أن يتبع الموظف سلوكيات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامات وغسل اليدين والبعد عن التجمعات، مؤكدًا أن الكمامة لا فائدة منها اذا لم يلتزم الموظف بغسل اليدين والتباعد الاجتماعي في مقر العمل.

وأكد أن اتباع تلك الإجراءات ستساهم في حماية الموظف من فيروس كورونا، وستحمي أيضا الموظفين الآخرين من التقاط العدوى فيما بينهم.

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أحدث التعليقات

مشجع هلالي سابق
بكل أمانه محد سبب المشاحنه والتحيز والعنصرية والتعصب الأعمى في الكرة غير الإعلام الهلالي الذي يبحث عن اسفاطات الأندية السعودية وخصص الإعلام الهلالي فئه منهم بتغطية فضائح واخفاقات الهلال لكي يتغنوا فيه والكل يعرف ويشاهد كيف تم سلب ونهب الهلال البطولات من أغلب الأندية
بلبل البحر
سبحان الخالق القدير على كل شيء
المليليح
ثلاثة أرباع جمهور الهلال جاليات يعطوهم خمسين ريال عشان يدعموا جمهور الطواقي في المدرجات
المليليح
ترى اللي مؤسس نادي السنافر الطواقي تكروني سواق
د محمد ماجد بخش
هنا لابد من تمييز فترة العناصر الممثلة لعدد العناصر الممثلة بالعدد الذري عن فترة العنصر الممثلة بوحدات العنصر الممثلين بوحدات العناصر العددية.

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